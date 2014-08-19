В автошколах можно будет переучиваться на "механику"

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки разработало программу повышения квалификации водителей, которая позволит переучиваться с автоматической на механическую коробку передач, сообщила на пресс-конференции директор департамента Минобрнауки РФ Наталия Золотарева.

Также чиновница добавила, что в силу вступили изменения, касающиеся подготовки водителей, но проверять учебные заведения начнут только через год. При этом президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева рассказала, что все школы, которые предоставляли некачественные экспресс-курсы, закроются.

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Александр Борисов в свою очередь сообщил, что из 300 автошкол, находящихся в Москве, в Госавтоинспекцию было подано всего две заявки.

Напомним, 11 августа 2014 года вступили в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД.

В частности, в них появились программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов. Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".

Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол: заведения должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров, причем Минобрнауки уже попросило власти Москвы выделить землю под площадки. Для работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует требованиям.

Кроме того, Минздрав разработал список противопоказаний для управления автомобилем. Он включает в себя шизофрению, умственную отсталость, "расстройства поведения", эпилепсия и слепота двух глаз. Также ведомство уточнило противопоказания для управления конкретными видами транспортных средств.