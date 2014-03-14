ГИБДД выпустит видеоуроки о правильном торможении на дороге

ГИБДД и Российский союз автостраховщиков подготовили видеоуроки, которые научат российских водителей правильной технике торможения.

В съемках приняли участие инструкторы по безопасному вождению и призер российских и международных автогонок Михаил Алешин. "В ходе уроков автогонщик демонстрирует, как зависит длина тормозного пути от скорости, что такое экстренное торможение и какой должна быть безопасная дистанция", - сообщает пресс-служба МВД России.

Так, в первом эксперименте объясняется, что рассчитать свой тормозной путь при экстренном торможении практически невозможно. Даже у опытного автогонщика не сразу получилось остановиться в нужном месте. Причем тормозной путь зависит от скорости движения автомобиля, поэтому ее нужно заранее снижать перед опасными участками дороги.

"Тормозной путь находится в квадратной зависимости от скорости движения. Если скорость автомобиля увеличивается в 2 раза (с 20 до 40 км/ч), то тормозной путь возрастает в 4 раза, а если скорость увеличивается в 3 раза, то тормозной путь возрастает уже в 9 раз", - напоминают в пресс-службе.

Также уроки показывают, что дистанция между транспортными средствами в городском потоке недостаточна. Так, в случае экстренной ситуации один автомобиль неизбежно сталкивается с впереди идущим.

Отметим, что обучающие материалы подготовлены в рамках социальной кампании "Притормози!". В ближайшее время они станут доступны для просмотра и скачивания на официальном сайте Госавтоинспекциии и сайте экспертного центра "Движение без опасности".

Кроме того, эти уроки будут рекомендованы автошколам для использования в рамках подготовки будущих водителей.

Напомним, что в рамках акции ГИБДД "Приторомози" в Москве пройдут лекции и тренинги для водителей и пешеходов. Также за 60 метров от пешеходных переходов на улицах Москвы и области установят знак, напоминающий о том, что надо снизить скорость.