Российские города смогут вводить зоны запрета для неэкологичных машин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Каждый российский город может получить право самостоятельно обозначить зону запрета для неэкологичных машин. Как сообщили в Министерстве транспорта, зона доступа будет зависеть от экологического класса автомобиля. Изменения в правила дорожного движения планируют внести уже осенью.

Координатор организации "МосЭко" Михаил Антонов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как определяется экологический класс автомобиля.

"Существует сложная система оценки экологического класса машины. Но, проще говоря, машины старше 10-15 лет – ниже третьего класса. Сейчас в нашей стране и везде за рубежом уже производятся машины класса Евро-5", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в Москве за пределы ТТК не могут въезжать автомобили ниже третьего класса, а пересекать МКАД – ниже второго. "В Москве одним из главных загрязнителей воздуха является как раз транспорт – личный и грузовики, которые к счастью, не пускают в центр. Но с каждым годом количество автомобилей в городе растет", – добавил Антонов.

В России могут ввести новые ограничения для неэкологичных автомобилей

С 1 марта 2013 года в Москве действует запрет на въезд фур на МКАД в дневное время, а с 1 сентября 2015 года запрещен въезд в пределы МКАД и движение по трассе автобусов стандарта ниже "Евро-3".

С началом дачного сезона большегрузам ужесточили въезд на МКАД. С 1 мая по 1 октября введено дополнительное ограничение на движение грузового транспорта по кольцевой дороге. Грузовикам запрещено выезжать на МКАД в пятницу, субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни с 6.00 до 24.00. Штраф за нарушение ограничения на въезд повышается до двух тысяч рублей.