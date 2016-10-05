Госавтоинспекции предложили изменить ПДД ради борьбы с заторами

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Правила дорожного движения в России предложили изменить для борьбы с заторами, сообщает РИА Новости. ГИБДД получила такое предложение на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Среди основных мер предлагается установить на перекрестках автоматические камеры, которые будут фиксировать нарушения.
Кроме того, предлагается скорректировать правила проезда перекрестков. Эксперты предлагают считать правонарушением пересечение стоп-линии непосредственно бампером машины. Сейчас термин "остановка перед стоп-линией" не расшифрован ни в КоАП, ни в ПДД. В итоге неясно в какой момент водитель нарушает ПДД: наезжая на стоп-линию колесом или другой частью машины. Штраф за пересечение стоп-линии составляет 800 рублей.
Из ПДД предлагается исключить понятие "затор", потому что на текущий момент нет его точной формулировки. На территорию перекрестка планируют нанести желтую сетчатую разметку, на которую водитель сможет выехать только в том случае, если за ним нет пробки. Нанесение разметки на каждый перекресток обойдется примерно в 300 тысяч рублей.
В ГИБДД пока не отреагировали на предложение.
Между тем, снижение разрешенной скорости в центре столицы сделает некоторые участки дорог более безопасными для пешеходов, уверен завкафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан Жанказиев. Москвичам предлагают повторно решить вопрос о скорости движения в городе. Эта проблема уже поднималась на портале "Активный гражданин" год назад, когда горожанам предлагали оценить идею о снижение разрешенной скорости в центре с 60 до 40 километров в час.