В Москве задержан молодой человек, угнавший машину у матери

ИТАР-ТАСС

Житель Подмосковья был задержан на севере Москвы за езду по встречной полосе. Как сообщается 2 августа на сайте ГУ МВД по Москве, 24-летний мужчина ранее был лишен водительских прав, а машину взял без спроса у матери.

Нарушителя заметил 1 августа в 17.40 инспектор ДПС по САО. Полицейский следовал на служебной машине для оформления ДТП и около дома 13 по улице Клязьменская чуть не столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze, который ехал по встречной полосе.

Когда инспектор ДПС увернулся от столкновения, водитель Chevrolet не остановился, а лишь увеличил скорость. Инспектор начал преследовать машину нарушителя.

На неоднократные требования полицейского остановиться нарушитель не отреагировал. Заехав во двор дома 55 по улице Ангарская, водитель бросил Chevrolet и попытался скрыться во дворах. После устного предупреждения инспектор ДПС был вынужден сделать предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. Только тогда нарушителя удалось задержать.

24-летнего жителя Подмосковья доставили в отдел полиции. Как выяснилось в участке, ранее он был лишен водительских прав на 3 года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Также оказалось, что Chevrolet принадлежит его матери, а молодой человек взял машину без ее ведома.

В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка.