Роналду забил два гола, а после игры проехал на красный свет перед полицией

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду попался на нарушении ПДД, передает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в среду после матча 25-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб благодаря двум голам Роналду на последних минутах сумел уйти от поражения в домашнем матче против "Лас-Пальмаса" (3:3).

Роналду вместе со своей девушкой выехал на машине с территории стадиона, объехал стоявший перед ним автомобиль, водитель которого ждал зеленый сигнал, и отправился дальше.

Поблизости оказалось большое количество полиции, но футболиста никто и не подумал остановить.

"Реал" занимает с 56 очками второе место в чемпионате Испании, отставая на один балл от "Барселоны".

Ранее сообщалось, что инспекторы ДПС остановили футболиста "Зенита" Александра Кокорина за грубое нарушение ПДД в центре Москвы. В ночь на 25 февраля Кокорин ехал на своем Bentley по встречной полосе. Полицейские составили в отношении спортсмена административный протокол. В пресс-службе футбольного клуба "Зенит" подтвердили, что Кокорин совершил выезд на полосу встречного движения и был задержан полицией в свой выходной, однако отказались от дальнейших комментариев.







