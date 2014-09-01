Детские мастер-классы по ПДД проведут в "Музее ретро-автомобилей"

Фото: m24.ru

День города отпразднуют в "Музее ретро-автомобилей". Для посетителей проведут детские мастер-классы по ПДД.

Также состоятся заезды на раллийных автомобилях с выполнением упражнения "Слалом". А еще запланирован мастер-класс по изучению боевого оружия на примере макетов огнестрельного оружия времен Великой отечественной войны.

Взрослые и дети смогут пострелять в тире и посетить выставку спортивной техники: автомобилей и мотоциклов, сообщили организаторы.

Мероприятия пройдут 6 сентября во дворе музея. Начало в 10.30. Завершится праздник в 14.30.