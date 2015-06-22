Назад в будущее: организаторы фестиваля "Outline" об истории рейв-культуры

Фото предоставлено организаторами

Рейв-культура всегда с энтузиазмом смотрела в будущее, потому что она же его и олицетворяла: своей музыкой, дизайном, новым искусством.

В начале восьмидесятых, каждый вечер все радиоприемники Детройта, настроенные на волну радиостанции WGPR, начинали передавать сигналы, сильно похожие на неземные. Завораживающий мужской голос рассказывал о том, что к Земле движутся инопланетные армады, что только что получено послание с другой планеты, что корабли-носители с секретных подземных баз вот-вот отправятся куда-то в сторону созвездия Альфа Центавра.

Звуковое сопровождение было подобрано со вкусом: саундтреки из "Звездных войн" или "Близких контактов третьего рода", электронные саундтреки из научно-популярных фильмов о космосе и будущем плюс странная новая музыка из Европы, черный фанк, соул и диско из Америки. У ведущего был запоминающийся псевдоним – "Наэлектризованный шарм", Electrifying Mojo, а его слушателями были молодые чернокожие парни, которые спустя несколько лет придумают музыку техно, придадут ей необходимую философию, замешанную на мечтах о контактах со внеземным разумом, футурологии, нумерологии, роботах, супергероях и мире, близком к тому, что в своей антиутопии "Мы" описал Евгений Замятин.

Так, с помощью одного радиоведущего, который распалял воображение впечатлительных детройтских подростков, ключевую роль в новой молодежной культуре, новой музыке стало играть будущее.

Научно-технический прогресс двигался вперед семимильными шагами и менял всю окружающую и культурную реальность. Стив Джобс с Возняком у себя в гараже создали первый доступный персональный компьютер, вот-вот из университетских лабораторий и из рук военных уйдет на свободу интернет, высокие технологии становились все доступнее, а советский генсек выдал максимуму "Всем нам надо перестраиваться! Всем!"

Да и как новая молодежная культура могла быть не про будущее, когда настоящее повсюду было тоскливым. Роботы вышибали с детройтских заводов людей, консерваторы в Англии сидели безвылазно с конца семидесятых, а Тэтчер казалась вечной, генсек Восточной Германии говорил о том, что Берлинская Стена простоит еще сто лет, а по советскому телевидению с тремя каналами пели про рябиновые бусы. Поэтому новая музыка, в которой главной темой было будущее, пришлась как нельзя кстати. "Мы не такие, как вы", – говорила молодежь.

Слово future, будущее, равно как и его коннотации, играло в рейв-движении огромную роль. Первый эйсид-хаус-трек был записан проектом Phuture, одна из первых лондонских вечеринок называлась Future, а предшественник берлинской техно-мекки Tresor назывался UFO. Даже первые российские крупномасштабные мероприятия были про движение, про космос, отчасти про светлое будущее – "Gagarin Party", "Mobilee", "Орбита".

Для многих молодых жителей коммунистического Востока электронная музыка со всей ее непохожестью и яркой новизной несла с собой приметы яркого будущего. Для восточных немцев техно вообще стало саундтреком свободы и новой жизни. Как вспоминал один из очевидцев тех событий, "Стена рухнула под ритмы техно-"бочки"".



"Очень многие из гимнов рейв-движения в своих названиях содержали фразы вроде "Жизнь ради будущего" или духоподъемные слоганы типа "Мы дарим вам будущее", – отмечает в своей последней книге "Ретромания" видный музыкальный критик Саймон Рейнольдс, написавший про рейв-культуру огромную, почти в 900 страниц книгу "Energy Flash". "Рейв был последним молодежным движением, у которого были своя собственная мода, свой сленг, свои танцевальные движения, ритуалы, – продолжает Рейнольдс. – А техно, в свою очередь, было последним рубежом, когда музыка ещё изо всех сил двигалась вперед, – финальным взрывом футуризма в популярной культуре".

И если, по мнению некоторых критиков и наблюдателей, человечество сегодня и так живет, словно в научно-фантастическом романе, то передовые артисты электронной сцены о будущем мыслить не перестали. Правда, теперь это будущее в меньшей степени связано с научно-техническим прогрессом и все больше с социальными изменениями.



С клубной культурой, техно-музыкой и рейв-движением в последние пару десятилетий происходило много пертурбаций, не раз и не два самые разные эксперты говорили, что-то вроде "techno is over". Однако вся эта тяга к будущему, любовь к футуризму, заложенные еще на моменте формирования новой культуры и тем детройтским радиоведущим, и теми темнокожими подростками, узревшими будущее, и многими другими известными и неизвестными деятелями нового движения, по сути никуда не делась. Как гласил лозунг того времени "Нас не остановить", и как смело заявляла группа AWeX – "Это – наше будущее".