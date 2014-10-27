ЦБ отозвал лицензию у двух некоммерческих организаций

Фото: M24.ru

Центробанк России отозвал лицензию у небанковской организации "Международная Уральская расчетная палата" и у "Финансовых услуг", передает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, "МУРП" нарушала некоторые требования, предусмотренные законом "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем". "Финансовые услуги" же регулятор обвинил в снижении размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Кроме того, "МУРП" была вовлечена в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж".

Добавим, что у кредитных организаций были офисы в Москве, они занималась только проведением расчетов и вкладов на их счетах не было.