"Мослекторий" покажет, к чему ведет технологический прогресс

26 октября в рамках форума "Открытые инновации" состоится обсуждение темы "Технологии роста: безопасность или мечты определят дальнейший технологический прогресс".

Стремительное развитие технологий оказывает значительное воздействие на производство. Человечество не должно игнорировать биологические последствия происходящего. Это беспокойство ведет за собой исследования в области медицины и генетики, создание искусственного интеллекта и лекарства для продления жизни.

Участие в обсуждении примут:



председатель правительства Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

министр науки Израиля, техники и исследования космического пространства Офир Акунис;

вице-президент по инновационной и общественной политике Amazon Мисенер Пол Эдвард;

управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий;

генеральный директор Hyperloop Transportation Technologies (HTT) Алборн Дирк;

вице-президент по развитию бизнеса Astro Digital Екатерина Котенко;

президент фона "Сколково" Виктор Вексельберг.

Прямую трансляцию на портале Мослекторий смотрите 26 октября в 12:15. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

