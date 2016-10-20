"Мослекторий" покажет, к чему ведет технологический прогресс

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
26 октября в рамках форума "Открытые инновации" состоится обсуждение темы "Технологии роста: безопасность или мечты определят дальнейший технологический прогресс".
Стремительное развитие технологий оказывает значительное воздействие на производство. Человечество не должно игнорировать биологические последствия происходящего. Это беспокойство ведет за собой исследования в области медицины и генетики, создание искусственного интеллекта и лекарства для продления жизни.
Участие в обсуждении примут:
- председатель правительства Российской Федерации, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
- министр науки Израиля, техники и исследования космического пространства Офир Акунис;
- вице-президент по инновационной и общественной политике Amazon Мисенер Пол Эдвард;
- управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий;
- генеральный директор Hyperloop Transportation Technologies (HTT) Алборн Дирк;
- вице-президент по развитию бизнеса Astro Digital Екатерина Котенко;
- президент фона "Сколково" Виктор Вексельберг.
Прямую трансляцию на портале Мослекторий смотрите 26 октября в 12:15. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.