Дело о мошенничестве в ТЦ "Останкино" направлено в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД направили в суд уголовное дело в отношении четверых руководителей ТЦ "Останкино", "Техинвест" и "Сервисэлектронполиграф", обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, фигуранты дела окажутся на скамье подсудимых Тверского суда.

Напомним, в 2012 году мошенники пытались завладеть земельным участком и зданием ОАО "Сервисэлектронполиграф". Это объект культурного наследия, который расположен в центре Москвы.

Преступники планировали организовать фиктивную задолженность предприятия и провести процедуру его банкротства. С этой целью была заключена сделка, в ходе которой предприятие якобы получило 65 векселей на сумму 160 миллионов рублей от ООО "Техинвест". Однако деньги за них выплачены не были, и началась процедура банкротства.

Но довести до конца свое дело они не смогли: в рамках расследования 29 августа 2012 года на территории ТЦ "Останкино" прошли обыски, руководитель Михаил Звягинцев был арестован.

Еще один подозреваемый, Сергей Васильев, попытался скрыться от полиции, однако его местонахождение было установлено. По решению Тверского суда Москвы он был арестован.