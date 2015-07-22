Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2015, 13:09

Город

220 лет исполняется театру-дворцу "Останкино" – первому крепостному театру

Фото: facebook.com

22 июля театру-дворцу "Останкино" исполняется 220 лет – он открылся в этот день в 1795 году в имении графа Николая Шереметева. Первой постановкой крепостного театра стала опера "Взятие Измаила или Зельмира и Смелон" Ивана Козловского на слова Петра Потемкина.

Театральная труппа, которая включала в себя около 200 актеров, певцов и музыкантов, состояла из крепостных Шереметева. Они исполняли комедии, оперы и балеты известных композиторов – Пиччини, Гретри и других. После каждого спектакля в "Останкино" давался бал, а затем – ужин в Египетском павильоне.

Фото: ostankino-museum.ru

Кроме того, история любви Николая Шереметьева и актрисы и певицы Прасковьи Жемчуговой разворачивалась практически на этой сцене. В 1798 году Прасковья получила вольную, а через несколько лет тайно обвенчалась с графом. После того, как по причине тяжелой болезни Жемчугова потеряла голос, граф Шереметев утратил интерес к своему крепостному театру, частично распустил труппу. Опер в Останкине уже не давали, но дворец-театр успел послужить императорской резиденцией.

Фото: ostankino-museum.ru

"Останкино" сейчас называют единственным в России театром XVIII века, где сохранился зрительный зал, гримировочные комнаты и сцена. На данный момент дворец находится в ожидании реставрации.

Театр-дворец "Останкино" находится на территории бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых. История самой усадьбы начинается с 1584 года, когда хранитель государственной печати дьяк Василий Щелкалов, которому в то время принадлежала деревня Останкино, строит в ней боярский дом, сажает рощу и закладывает деревянную церковь.

Эти постройки были уничтожены в Смутное время, но их восстановил князь Черкасский, которому Останкино передал царь Михаил Федорович в 1601 году. Унаследовавший земли племянник князя Яков обустраивает там охотничьи угодья, а его сын, Михаил Яковлевич, вместо деревянной церкви возводит каменную. В 1743 году внучка Михаила Яковлевича, княгиня Варвара Алексеевна, выходит замуж за графа Петра Борисовича Шереметева, а усадьба Останкино входит в состав ее приданного. 1788 году усадьбу унаследовал их сын Николай Петрович.

С февраля 2013 года усадьба закрыта на реконструкцию. Ориентировочный срок завершения реконструкции и открытия усадьбы для посещения – 2020 год.

Останкино усадьба Театр-дворец Останкино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика