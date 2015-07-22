220 лет исполняется театру-дворцу "Останкино" – первому крепостному театру

22 июля театру-дворцу "Останкино" исполняется 220 лет – он открылся в этот день в 1795 году в имении графа Николая Шереметева. Первой постановкой крепостного театра стала опера "Взятие Измаила или Зельмира и Смелон" Ивана Козловского на слова Петра Потемкина.

Театральная труппа, которая включала в себя около 200 актеров, певцов и музыкантов, состояла из крепостных Шереметева. Они исполняли комедии, оперы и балеты известных композиторов – Пиччини, Гретри и других. После каждого спектакля в "Останкино" давался бал, а затем – ужин в Египетском павильоне.

Фото: ostankino-museum.ru

Кроме того, история любви Николая Шереметьева и актрисы и певицы Прасковьи Жемчуговой разворачивалась практически на этой сцене. В 1798 году Прасковья получила вольную, а через несколько лет тайно обвенчалась с графом. После того, как по причине тяжелой болезни Жемчугова потеряла голос, граф Шереметев утратил интерес к своему крепостному театру, частично распустил труппу. Опер в Останкине уже не давали, но дворец-театр успел послужить императорской резиденцией.

Фото: ostankino-museum.ru

"Останкино" сейчас называют единственным в России театром XVIII века, где сохранился зрительный зал, гримировочные комнаты и сцена. На данный момент дворец находится в ожидании реставрации.