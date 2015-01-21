Цифровое ТВ теперь передают в новом формате

1-й мультиплекс телеканалов (основные федеральные каналы) теперь вещает в Москве в новом цифровом формате: вместо DVB-T – DVB-T2, сообщается на сайте Останкинского телецентра.

Перевод вещания на новый формат произошел в полночь 15 января. По данным специалистов, применение DVB-T2 позволит увеличить количество передаваемой информации.

Также новый стандарт вещания позволит повысить емкость цифрового потока на треть, улучшить качество передаваемого сигнала и создаст возможность передавать дополнительную информацию.

Добавим, что для приема сигнала в формате DVB-T2 нужно специальное оборудование: или телевизор с такой функцией (от 7 до 112 тысяч рублей), или приставка (средняя стоимость - 2 тысячи рублей). Оборудование с функцией приема DVB-T новый сигнал не распознает.

Александр, москвич

На прошлой неделе мы обнаружили, что первые 10 каналов цифрового телевидения перестали работать. Так, у нас пропали: "Первый канал", "Россия-1", "Россия-2", "НТВ", "Пятый канал", "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России (ОТР)" и "ТВ Центр". А также три радиостанции: "Радио России", "Радио Маяк" и "Вести FM". Пришлось перенастраивать телевизор, чтобы вернуть их.

Добавлю, что у меня дома в настоящее время три телевизора, которые могут показывать цифровое ТВ. Первый мы купли в начале 2012 года, второй – осенью 2013 года, третий – в декабре 2014 года.

Интересно, что при перенастройке цифровые каналы в полном объеме вернулись на два последних телевизора, а на купленный в 2012 году – нет. То есть телеаппарат образца 2012 года теперь не воспринимает "цифру" совсем.

При этом отмечу, что при перенастройке цифрового телевидения появились новые каналы. К предыдущим 10 теле- и 3 радиоканалам добавились: "РЕН ТВ", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Спорт плюс", "Звезда", "Мир", "ТНТ", "Муз-ТВ", "Москва Доверие", "Спорт-1", "Мать и Дитя" и еще пара-тройка других.

