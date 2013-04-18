Столичные власти обсуждают с "Газпромом" развитие аэропорта Остафьево

Фото: ostafyevo-airport.ru

Власти Москвы обсуждают с компанией "Газпром" развитие аэропорта Остафьево. А в перспективе рассматривается возможность объединения Остафьево, Внуково, Шереметьево и Домодедово в единую сеть. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента по развитию новых территорий Владимир Жидкин.

По словам чиновника, обсуждается возможность дальнейшей реконструкции подмосковного аэропорта. В первую очередь там планируют развивать бизнес-авиацию. "Направление развития бизнес-авиации для нас наиболее приемлемо. Еще один пассажирский аэропорт Москве не нужен, существующие полностью покрывают потребность", - отметил Владимир Жидкин. Он также рассказал, что концепция развития Остафьево в качестве бизнес-аэропорта является более щадящей с точки зрения транспортной загруженности и экологии.

Остафьево был построен в 1934 году как аэропорт НКВД. Позже он использовался как аэродром дальней авиации. В настоящее время он является корпоративным аэропортом ОАО "Газпром" и единственным в России международным авиаузлом бизнес-авиации. В течение трех лет ведется масштабная реконструкция воздушной гавани: удлиняется и укрепляется взлетно-посадочня полоса, обновляется навигационное оборудование, построены аэровокзальный комплекс, служебные и складские помещения, ангары, рулежные дорожки и перрон, сообщается на сайте аэропорта.

В ходе модернизации в Остафьево также планируют построить цех бортового питания, гостиницу и склад ГСМ. Кроме того, аэропорт ведет реконструкцию подъездной автодороги от Калужского шоссе.