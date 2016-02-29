Вручение "Оскара" было организовано на самом высоком уровне

В Лос-Анджелесе огласили список лауреатов премии "Оскар"

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 88 церемония вручении премии "Оскар". Главной интригой премии был вопрос, получит ли заветную статуэтку Леонардо Ди Каприо. Своими впечатлениями после церемонии в эфире радиостанции "Москва FM" поделилась фотограф Лара Бардина.

"Мне кажется, Ди Каприо настолько устал ждать для себя "Оскара", что после вручения постарался как можно быстрее уехать домой. Посмотрим, появится ли он на начинающемся балу", – рассказала Бардина.

Отметим, в своей речи актер не только поблагодарил киноакадемию и коллег, но и обратил внимание публики на климатические проблемы нашей планеты.

По словам Бардиной, удовлетворен был не только сам актер, но и вся публика. Люди в зале аплодировали стоя и долго не отпускали Ди Каприо со сцены.

"Все мероприятие было организовано на высочайшем уровне. Церемонию задержали буквально на четыре минуты", – добавила Лара Бардина.

Напомним, Леонардо Ди Каприо получил статуэтку в номинации "Лучший актер" за роль охотника Хью Гласса в фильме "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Лучшим фильмом стал "В центре внимания" режиссера Томаса МакКарти. В центре сюжета картины-победительницы – рассказ о расследовании журналистов газеты The Boston Globe. В ходе него сотрудники издания узнают, что многие священники местной митрополии насиловали детей. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Бостоне в 2002 году.

Лучшей актрисой стала Бри Ларсон. В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" победу одержал Марк Райленс, а в номинации "Лучшая женская роль" – Алисия Викандер.