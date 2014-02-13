В День всех влюбленных покажут короткометражки и фильм с Мэрилин Монро

В День Святого Валентина в столице пройдет рекордное количество мероприятий. Киноманам стоит сходить в кинотеатр "35 мм", любителям попсы - на Big Love Show, а поклонникам Мэрилин Монро и диджейских сетов - на "Флакон".

"Афиша": Future Shorts - в 35mm и Big Love Show - в "Олимпийском"

13 февраля в кинотеатре "35 мм" стартует фестиваль короткометражек Future Shorts с программой "Немного о любви". В программе восемь короткометражек о подростковой влюбленности, музыкальных предпочтениях инди-рокеров, розовых пластилиновых кроликах, ограблении с непредсказуемыми последствиями и многое другое.

Расписание показов можно посмотреть на сайте кинотеатра, стоимость билетов – от 300 рублей.

Посмотреть кино и послушать музыку можно будет на дизайн-заводе "Флакон" - там состоится мероприятие под названием "Ничего святого". В программе – знаменитый фильм с Мерилин Монро "Зуд седьмого года", где у актрисы развевается юбка, сеты от московских диджеев, ярмарка подарков и многое другое.

В "Олимпийском" состоится Big Love Show с отечественными поп-звездами. Среди артистов Quest Pistols, "Банд'Эрос", Елка, "Дискотека Авария" и многие другие.

Начало – в 19.00, стоимость билетов – от 1200 рублей.

