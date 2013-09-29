В Греции зажжен олимпийский огонь Игр в Сочи

В Греции зажжен огонь Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Первым из наших спортсменов факел взял в руки хоккеист Александр Овечкин.

Церемонию провели 11 актрис, которые играли роли древнегреческих жриц. Одна из них, облаченная в античные одеяния, зажгла факел таким же способом, как это делали в Греции 25 веков назад - при помощи вогнутого зеркала.

Олимпийский огонь символизирует дружбу, чистоту, попытки совершенствования и победу. Первым из россиян символ Олимпийских игр понесет хоккеист Александр Овечкин, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, будет дан старт путешествию олимпийского огня по городам Греции. Ровно через неделю факел прибудет в Москву, откуда начнется его путешествие по России, в ходе которого олимпийский огонь побывает на территории всех субъектов федерации и даже прокатится в оленьей упряжке.

Отметим, что в ходе репетиция зажжения огня, которая прошла накануне, символ Олимпийских игр удалось зажечь не сразу из-за отсутствия газового баллончика в фитиле факела.

В Москве олимпийский огонь пробудет с 6 по 9 октября. В течение трех дней 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на эстафету смогут все желающие.