Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2013, 14:26

Спорт

В Греции зажжен огонь Олимпийских игр в Сочи - 2014

В Греции зажжен олимпийский огонь Игр в Сочи

В Греции зажжен огонь Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Первым из наших спортсменов факел взял в руки хоккеист Александр Овечкин.

Церемонию провели 11 актрис, которые играли роли древнегреческих жриц. Одна из них, облаченная в античные одеяния, зажгла факел таким же способом, как это делали в Греции 25 веков назад - при помощи вогнутого зеркала.

Олимпийский огонь символизирует дружбу, чистоту, попытки совершенствования и победу. Первым из россиян символ Олимпийских игр понесет хоккеист Александр Овечкин, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, будет дан старт путешествию олимпийского огня по городам Греции. Ровно через неделю факел прибудет в Москву, откуда начнется его путешествие по России, в ходе которого олимпийский огонь побывает на территории всех субъектов федерации и даже прокатится в оленьей упряжке.

Ссылки по теме


Отметим, что в ходе репетиция зажжения огня, которая прошла накануне, символ Олимпийских игр удалось зажечь не сразу из-за отсутствия газового баллончика в фитиле факела.

В Москве олимпийский огонь пробудет с 6 по 9 октября. В течение трех дней 497 факелоносцев пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам города. Посмотреть на эстафету смогут все желающие.

Сюжет: Олимпийский огонь в Москве
Олимпийский огонь зажжение олимпийского огня

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика