Огненное шоу: Москва встречает главный символ Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 5 октября, зажженный в Греции олимпийский огонь передадут российской стороне, и уже на следующий день он прибудет в Москву. О том, как пройдет эстафета олимпийского огня в российской столице - читайте в материале M24.ru.

После торжественной встречи в аэропорту "Внуково 3" 6 октября огонь привезут на Красную площадь. Там будет зажжена первая олимпийская чаша и от нее – первый олимпийский факел. После этого 10 факелоносцев пронесут олимпийский огонь по Кремлю и Александровскому саду.

В понедельник, 7 октября, эстафета стартует от Васильевского спуска и завершится на смотровой площадке МГУ имени Ломоносова, 8 октября эстафета пройдет от Васильевского спуска по всей Москве и закончится на Красной площади, где состоится торжественное зажжение Чаши олимпийского огня сочинской Олимпиады.

9 октября в рамках социальной программы эстафеты олимпийский огонь побывает в московском метро и на Останкинской телебашне, в школах, центре реабилитации инвалидов, на Ленинградском вокзале. Также в этот день перед Кремлем будут демонстрироваться чаша олимпийского огня и коллекция факелов правящего князя Монако Альберта II – члена Международного олимпийского комитета.

Среди 500 участников эстафеты олимпийского огня по улицам Москвы будут как звезды спорта и экрана, так и обычные москвичи, которых выбрали с помощью специального конкурса.

В Греции стартовала эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"

В число факелоносцев попали известный фигурист Илья Авербух, телеведущая Юлия Бордовских, спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская, актер Александр Домогаров, телеведущий и шоумен Андрей Малахов, бегунья Светлана Мастеркова, глава Российского союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков, хоккеист Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, Шамиль Тарпищев и князь Монако Альбер II, а также пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и народный артист СССР Владимир Зельдин, которому во время Олимпийских игр в Сочи исполнится 99 лет. Все они пробегут по 200 метров с символом Олимпиады в руке.

Одним из тех, кто понесет олимпийский факел, стал преподаватель физкультуры школы №2005 Юрий Шендановин. В этом году он одержал победу в номинации "Учитель года Москвы" в рамках конкурса "Педагог года Москвы".

Специально для московского этапа эстафеты будут подготовлены улицы и дороги города и прилегающие к ним территории, также будет установлено специальное оборудование на трассе, по которой провезут один из главных символов Олимпиады.

Кроме того, изменятся меняются маршруты городского пассажирского транспорта. Так, 7 октября с 10.30 и до окончания мероприятий троллейбус №2 будет следовать от конечной остановки "Фили" до метро "Александровский Сад", троллейбус №8 - от Москворецкого рынка до метро "Добрынинская", №12 – от больницы МПС до Белорусского вокзала, №16 – от Карачаровского путепровода до площади Яузских Ворот, а троллейбус №33 – от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Троллейбусы №№1, 4 и 62 в день эстафеты будут ходить с увеличенными интервалами, а №7 в этот день будет отменен.

Автобус №6 седьмого октября будет ходить от Силикатного завода до метро "Кропоткинская" (с разворотом через улицу Знаменка), автобус №12ц – от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади, №25 - от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская", №51 и 156 – до метро "Таганская", №№13, 106, 632 будут курсировать с увеличенными интервалами, а №№К и 158 на этот день отменены. Трамваи №№3, 35, 38, 39 в день эстафеты будут ходить с увеличенными интервалами.

В Москве представили официальный кортеж Олимпийского огня

По Подмосковью олимпийский огонь пронесут 10 октября. Он побывает в Коломне, Дмитрове, Красногорске, Одинцово и музее-усадьбе "Архангельское". Нести огонь будут педагоги, врачи, спасатели, спортсмены, космонавты, а также пенсионеры. В городах, встречающих олимпийский факел, будут проводиться праздники, концерты.

После завершения московского этапа эстафеты Олимпийского огня, он побывает в 15 крупных городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, после чего будет доставлен автопробегом в Санкт-Петербург.

После этого огонь переберется на восток страны – самолет перевезет факел из Петербурга во Владивосток. В течение тридцати дней символ Олимпиады побывает на Крайнем Севере, Камчатке и в городах Дальнего Востока. В ходе путешествия ему предстоит стать даже пассажиром оленьей упряжки.

По завершении этого этапа эстафеты факел перевезут на поезде в Элисту - столицу Калмыкии. Отсюда огонь совершит новый виток вояжа по 50 городам. Вернувшись в Элисту, факел автопробегом отправится в столицу Олимпийских игр Сочи. Эстафета олимпийского огня продлится 123 дня и финиширует 7 февраля 2014 года.

За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета Олимпийского огня "Сочи 2014" станет самой продолжительной. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90 процентов населения России, таким образом, около 130 миллионов жителей нашей страны смогут стать непосредственными зрителями и участниками эстафеты. В общей сложности она преодолеет более 65 тысяч километров.

Напомним, олимпийский огонь был зажжен в Греции 29 сентября. Церемонию провели 11 актрис, которые играли роли древнегреческих жриц. Одна из них, облаченная в античные одеяния, зажгла факел таким же способом, как это делали в Греции 25 веков назад - при помощи вогнутого зеркала. Первым из наших спортсменов факел взял в руки хоккеист Александр Овечкин.

Григорий Медведев