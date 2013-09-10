Глава Олимпийского комитета Александр Жуков стал членом МОК

Александр Жуков. Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков стал членом Международного олимпийского комитета. Такое решение было принято по итогам голосования на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. За его кандидатуру было отдано 63 голоса, сообщает пресс-служба ОКР.

Жуков стал четвертым представителем России в МОК. Ранее Россию на сессии МОК представляли три члена - почетный президент ОКР Виталий Смирнов, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Также членами МОК были выбраны: румын Октавиан Морариу, бразилец Бернар Ражман, филиппинка Микаэла Мария Антониа Кожуангко-Яворски, кениец Пол Кибии Тергат, американец Лоуренс Пробст-третий, эфиоп Дагмавит Гирмай Берхане, голландец Камил Эурлингс и швед Стефан Хольм.

Напомним, что Олимпийский комитет Жуков возглавляет с 2010 года.