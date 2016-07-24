МОК запретил российским спортсменам, уличенным в допинге, ехать на ОИ-2016

Фото: Felipe Dana/AP/ТАСС

Международный олимпийский комитет отказался самостоятельно принимать решение по участию России в Олимпийских играх в Рио и передал это право международным спортивным федерациям. Об этом говорится в официальном заявлении МОК.

При этом, спортсмены, которые ранее уличались в употреблении допинга, а также фигурировали в отчете Всемирного антидопингового агентства, не будут допущены к Играм. Решение о допуске каждого конкретного спортсмена будет принимать соответствующая спортивная федерация.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 ранее получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.

9 ноября 2015 года в Женеве состоялась пресс-конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором был представлен доклад о применении допинга в России. Российскую сторону обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и рекомендовали Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой.

13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА.