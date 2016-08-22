Московские спортсмены завоевали почти половину всех российских медалей на ОИ

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Московские спортсмены завоевали 27 медалей – почти половину от всех российских наград на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба Москомспорта.
В состав команды России вошли 88 москвичей, что составило треть от всего состава сборной. Они выступили в 27 видах программы Олимпиады.
Москвичи завоевали по две золотых медали в следующих видах спорта:
- фехтование;
- художественная гимнастика;
- синхронное плавание.
по одной медали:
- спортивная гимнастика;
- теннис;
- греко-римская борьба;
- вольная борьба;
- современное пятиборье.
Первой стала команда США, в активе которой 121 медаль (46-37-38), второй с 67 наградами – сборная Великобритании (27-23-17), третьей с 70 медалями – команда Китая (26-18-26).
Сборная России на Олимпиаде-2016 выступила в усеченном составе. Из-за допингового скандала не были допущены к Играм команды легкоатлетов (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), тяжелоатлетов. Значительно уменьшилось представительство гребцов и велогонщиков.
На предыдущей летней Олимпиаде-2012 Россия также стала четвертой в общем зачете, завоевав 81 медаль – 24 золота, 25 серебра и 32 бронзы. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио.