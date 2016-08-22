Московские спортсмены завоевали почти половину всех российских медалей на ОИ

Фото: Cris Faga/Zuma

Московские спортсмены завоевали 27 медалей – почти половину от всех российских наград на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба Москомспорта.

В состав команды России вошли 88 москвичей, что составило треть от всего состава сборной. Они выступили в 27 видах программы Олимпиады.

Москвичи завоевали по две золотых медали в следующих видах спорта:

фехтование;

художественная гимнастика;

синхронное плавание.

спортивная гимнастика;

теннис;

греко-римская борьба;

вольная борьба;

современное пятиборье.

Сборная России завершила выступление на Олимпийских играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей : 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Первой стала команда США, в активе которой 121 медаль (46-37-38), второй с 67 наградами – сборная Великобритании (27-23-17), третьей с 70 медалями – команда Китая (26-18-26). Сборная России на Олимпиаде-2016 выступила в усеченном составе. Из-за допингового скандала не были допущены к Играм команды легкоатлетов (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), тяжелоатлетов. Значительно уменьшилось представительство гребцов и велогонщиков. На предыдущей летней Олимпиаде-2012 Россия также стала четвертой в общем зачете, завоевав 81 медаль – 24 золота, 25 серебра и 32 бронзы. Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2020 году в Токио.



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