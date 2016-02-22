Московские спортсмены увезли с юношеских Олимпийских игр 11 медалей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Со II зимних юношеских Олимпийских игр московские спортсмены привезут 11 медалей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали москвичи завоевали в шести видах спортивной программы: биатлоне, санном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, бобслее и хоккее.

Состязания проводились с 12 по 21 февраля в норвежском городе Лиллехаммере по 15 спортивным дисциплинам.

70 комплектов наград разыграли тысяча спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 71 страны. Российскую сборную представили 72 юниора. Из них 23 – москвичи, которые состязались в восьми видах спорта.

В общекомандном зачете сборная России заняла третью строчку турнирной таблицы: на ее счету семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей. Первое место заняла сборная США, а на втором месте спортсмены из Южной Кореи.