Виталия Мутко не аккредитуют на Олимпийские игры в Рио

Фото: ZUMA/ТАСС

Министр спорта РФ Виталий Мутко не получит аккредитацию на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за того, что он упомянут в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

"Да, это действительно так", – сообщил представитель МОК.

В МОК намерены провести повторную проверку допинг-проб россиян, принявших участие в Зимних Олимпийских играх в Сочи. Расследование коснется тренеров, официальных лиц и обслуживающего персонала. По итогам этой проверки в МОК готовы ввести санкции против нарушителей. Об этом говорится в пресс-релизе комитета.

О поддержке идеи Международного олимпийского комитета организовать повторную проверку заявил Виталий Мутко.

"Что касается перепроверки проб, мы тоже поддерживаем все решения МОК, здесь мы открыты. Мы не можем быть более закрытыми, потому что все пробы находятся не у нас", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник, 18 июля, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве-2013.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год в 643 положительных допинг-тестах. Глава комиссии WADA Ричард Макларен на пресс-конференции заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами. Кроме того, он добавил, что в подмене допинг-проб на ОИ-2014 участвовала ФСБ.

Во вторник стало известно, что из-за допингового скандала своих постов лишились советник министра спорта России Наталья Желанова, заместитель министра Юрий Нагорных, заместитель директора департамента науки и образования Минспорта Авак Абалян. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Мутко.

В мае бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о масштабных махинациях с допингом на домашних Олимпийских играх в Сочи-2014. После увольнения со своего поста он уехал в США и дал там несколько интервью. Родченков рассказал, как в Сочи по ночам подменяли пробы российских спортсменов.