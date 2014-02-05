От Лиллехаммера до Сочи: успехи россиян на зимних Олимпиадах

Фото: ИТАР-ТАСС

На играх в Сочи наши мастера зимних видов спорта будут в шестой раз выступать под российским флагом. Напомним, что в период с 1956 по 1988 год неизменным участником Белых Олимпиад была сборная СССР, а в 1992-м спортсмены уже распавшегося на тот момент Советского Союза представляли так называемую "объединенную команду". В честь их побед во французском Альбервилле тогда звучал олимпийский гимн. И только в 1994 году в норвежском Лиллехаммере отечественные атлеты стали полноправными представителями зимней Олимпиады. Спортивный обозреватель М24.Ru Андрей Ярков вспоминает славные подвиги наших "зимних олипиоников" российского периода времени.

Лиллехаммер – 1994 (разыгрывался 61 комплект наград в 12 видах спорта)

Первое место в общекомандном зачете (11 золотых медалей)

На дебютных для "отдельной" российской команды Зимних Играх в Норвегии мы опередили всех конкурентов, образно говоря, на советской школе. Даже в таком "проблемном" на сегодня виде как конькобежный спорт россияне завоевали два "золота". Причем отличиться сумели как мужчины (Александр Голубев победил на 500 метровой дистанции), так и представители прекрасного пола (на верхнюю ступень пьедестала почета взошла Светлана Бажанова, ставшая сильнейшей на "трехкилометровке").

Самыми же золотоносными стали для нас биатлон, лыжные гонки и фигурное катание. В каждой из этих дисциплин было выиграно по три награды высшего достоинства. Главной героиней была наша прославленная лыжница Любовь Егорова. Уроженке Северска не было равных в спринте (5 км) и так называемой гонке по системе Гундерсена, когда пять километров предстояло преодолеть "классикой", а еще десять – свободным (на практике "коньковым") ходом. Помимо этого, Егорова первенствовала в эстафете. Вместе с ней одну из самых престижных номинаций в лыжном спорте выиграли тогда три ее партнерши по российской сборной – Елена Вяльбе, Лариса Лазутина и Нина Гаврылюк.

Блестяще выступила в эстафете и наша команда "стреляющих лыжниц". Победительницами эстафеты биатлонисток стали Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова и Анфиса Резцова. Две другие наши золотые медали в биатлоне достались мужчинам. Сергей Чепиков показал лучший результат в спринте, а Сергей Тарасов уехал из Норвегии в статусе "олимпионика" благодаря победе в индивидуальной гонке на 20 км.

Сергей Платов и Оксана Грищук. Фото: ИТАР-ТАСС

Ну и, понятное дело, честь российского триколора не посрамили фигуристы. Нам не удалось стать сильнейшими лишь в женских соревнованиях, где сенсационно победила украинка Оксана Баюл. А так, на Олимпиаде не было равных Алексею Урманову, в танцах – Оксане Грищук и Сергею Платову, а в парном катании – Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову.

Нагано – 1998 (разыгрывалось 68 комплектов наград в 14 видах спорта)

Третье место в общекомандном зачете (девять золотых медалей)

Распад Советского Союза сказался на выступлении российских мастеров зимних видов спорта уже через шесть лет. В сравнении с играми 4-х летней давности наша сборная "не досчиталась" двух золотых наград. Более того, за возможность "зацепиться" за почетное третье место в общекомандном зачете нам тогда следовало поставить прижизненные памятники лыжницам, и в особенности Ларисе Лазутиной, которая выиграла спринт, гонку по системе Гундерсена и эстафету, где она разделила успех с еще одной нашей золотой медалисткой игр в Лиллехаммере Ниной Гаврылюк, а также Ольгой Даниловой и Юлией Чепаловой. В свою очередь Данилова и Чепалова опередили всех соперниц на дистанциях 15 км "классикой" и 30 км "свободным" стилем соответственно. Таким образом, все пять золотых наград, что разыгрывались в Нагано в состязаниях лыжниц, достались россиянкам.

Подтвердили свой высочайший класс и отечественные фигуристы, повторившие блестящий результат, показанный четыре года назад. Грищук и Платов вновь победили в танцах, став, таким образом, двукратными олимпийскими чемпионами. В мужском одиночном катании своеобразную эстафетную палочку от Урманова принял Илья Кулик. То же самое произошло и в соревнованиях спортивных пар. Гордееву и Гринькова, увы, ушедшего из жизни в 1995 году, сменили на олимпийском троне Оксана Казакова и Артур Дмитриев.

В биатлоне на этот раз было добыто "лишь" одно золото. В женском спринте (7,5 км) победительницей стала Галина Куклева.

Солт-Лейк-Сити – 2002 (разыгрывалось 75 комплектов наград в 15 видах спорта)

Пятое место в общекомандном зачете (пять золотых медалей)

Такой безрадостный результат был вполне логичен и объясним. На этот раз нам не удалось стать "монополистами" в женском "сегменте" лыжных гонок. На играх разразился крупнейший в истории зимних Олимпийских игр допинговый скандал. В употреблении запрещенных препаратов было уличено множество спортсменов из разных стран. К сожалению, в этот список попали и две наши великие гонщицы – Ольга Данилова и Лариса Лазутина, завоевавшие в Солт-Лейк Сити (в общей сложности) два золота и три серебра. В результате эти награды были у них отобраны, и нам пришлось довольствоваться лишь успехами Юлия Чепаловой, выигравшей по одной медали каждого из достоинств. "Золото" лыжница из Комсомольска-на-Амуре завоевала в новой олимпийской номинации – суперспринте на полтора километра. Что касается женской эстафеты, то до нее нашу команду просто-напросто не допустили.

Лариса Лазутина, Ольга Данилова и Бекки Скот. Фото: ИТАР-ТАСС

К счастью, на Олимпиаде-2002 мы не остались без золотой награды в состязаниях лыжников-мужчин. Марафон (50 км) был выигран Михаилом Ивановым. Если бы уроженец Псковской области не смог стать призером, Россия оказалась бы в итоге лишь на седьмом месте в общекомандном зачете.

Также две медали высшего достоинства "положили" в нашу копилку фигуристы, несколько ухудшившие свой показатель в сравнении с двумя предыдущими играми. В парном катании тоже разразился скандал, но уже иного рода – судейский. Впрочем, здесь он не повлиял на отменный результат, показанный Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. Единственное, под давлением "общественности" организаторы соревнований присудили-таки канадской паре Джеми Сале – Давид Пелетье "второе золото", и в итоге в протоколе не оказалось серебряных призеров. Были вручены два "золота" и одна "бронза", что на российском "активе" никак не сказалось. В мужском одиночном катании мы были вне конкуренции. Серебро досталось Евгению Плющенко, которого смог обойти лишь его соотечественник Алексей Ягудин.

Турин – 2006 (разыгрывалось 84 комплекта наград в 15 видах спорта)

Четвертое место в общекомандном зачете (восемь золотых медалей)

"Возвращение" Белой Олимпиады в Европу после 12-летнего перерыва положительно сказалось на выступлении наших спортсменов. Увы, до общекомандного "пьедестала" нам "дотянуть" не удалось, однако ставшие вторыми и третьими американцы и австрийцы ("звездно-полосатые" взяли на два "серебра" больше представителей Альпийской Республики) опередили россиян лишь на одну золотую медаль – девять против восьми.

На играх в Турине в российской сборной вновь появился спортсмен (в Солт-Лейк, согласно утвержденным протоколам, таковых не оказалось), сумевший выиграть более одного олимпийского "золота". Биатлонистка Светлана Ишмуратова стала первой в индивидуальной гонке на 15 км, а помимо этого внесла свою лепту в триумф нашей эстафетной команды. Помимо Ишмуратовой, успех в этом виде биатлонной программы праздновали Анна Богалий-Титовец, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова.

Не подкачали и лыжники, которые снова первенствовали в двух номинациях. В женской эстафете наряду со ставшей уже четырехкратной олимпийской чемпионкой Юлией Чепаловой (победы на трех разных играх) лавры победителей снискали Наталья Баранова, Лариса Куркина и Евгения Медведева. Также российский гимн прозвучал в честь успеха Евгения Дементьева, показавшего лучшее время в тридцатикилометровом дуатлоне, где одна половина дистанции преодолевается спортсменом "классикой", а другая – "свободным" стилем.

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

В соревнованиях фигуристов к нам "вернулась" золотая медаль в танцах. Татьяна Навка и Роман Костомаров победили в этом виде программы, что называется, за явным преимуществом. Также традиционно не было равных в споре спортивных пар российскому дуэту: на сей раз лучшими стали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Не оказалось серьезных конкурентов и у Евгения Плющенко, который в отсутствии завершившего в 2003 году свою карьеру Алексея Ягудина был как минимум на голову "выше" всех своих соперников.

К большой радости, произошел золотой проблеск в казалось бы уже безвозвратно "потерянном" конькобежном спорте. Светлана Журова победила в спринте (500 метров) и стала первым (и пока единственным) представителем России, кому удалось стать триумфатором олимпийских ледовых дорожек в ХХI веке.

Что касается биатлона, то он снова принес россиянам одну золотую медаль. В гонке преследования на 10 км Ольга Пылева обошла стартовавшую первой победительницу спринта (7,5 км) немку Кати Вильхельм и стала олимпийской чемпионкой.

Ванкувер – 2010 (разыгрывалось 86 комплектов наград в 15 видах спорта)

11 место в общекомандном зачете (три золотые медали)

То, что произошло четыре года назад в Канаде, язык не поворачивается назвать даже провалом. Это был настоящий позор. И любые оправдания смотрятся здесь детским лепетом на фоне неоспоримого факта. Такая "зимняя" страна как Россия, к тому же имеющая столь славные олимпийские традиции, не попала даже в десятку (!) сильнейших по самому главному показателю – количеству золотых наград.

Впрочем, моменты радости и гордости за свою страну российские болельщики в те дни все же испытали. К сожалению, это происходило не так часто, как на всех предыдущих Белых Олимпиадах, но три ванкуверских триумфа навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашего спорта. Россияне в блестящем стиле выиграли мужской лыжный спринт. Никита Крюков лишь на "микроны" опередил своего соотечественника Александра Панжинского, и в итоге наши ребята взошли на две верхние ступени олимпийского пьедестала. Биатлонист Евгений Устюгов победил в "масс-старте" на 15 км, а затем его почин поддержала наша эстафетная команда "стреляющих лыжниц". Хронологически последними на сегодняшний день российскими триумфаторами зимних Олимпийских игр являются Светлана Слепцова и Ольга Медведцева, завоевавшие золотые награды высшей пробы вместе с Анной Богалий-Титовец и Ольгой Зайцевой, которые прославили наш биатлон и четырьмя годами ранее.

Таким образом, за российский период времени выступлений наших спортсменов на зимних играх (1994-2010) ими было завоевано 36 золотых медалей (подсчет относительно комплектов, а не количества отдельно взятых чемпионов) в 4 видах спорта. Лыжные гонки принесли 13, фигурное катание – 11, биатлон – девять, конькобежный спорт – три. В чисто женских номинациях было добыто 18 наград высшего достоинства, а в исключительно мужских – 11. Еще семь завоевали дуэты фигуристов (четыре – спортивные пары, три – танцоры).

Олимпийскими чемпионами стали 46 разных спортсменов. Из них – 17 мужчин и 29 представительниц прекрасного пола. Девяти нашим соотечественникам удалось за этот период времени выиграть более одной золотой олимпийской медали. По четыре на счету у лыжниц Ларисы Лазутиной и Юлии Чепаловой, три завоевала Любовь Егорова, две – Нина Гаврылюк. Также по два российских "золота" у биатлонисток Светланы Ишмуратовой, Анны Богалий-Титовец и Ольги Зайцевой, а также у фигуристки Оксаны Грищук. У мужчин же единственным российским двукратным олимпийским чемпионом в зимних видах спорта стал ее партнер Евгений Платов.

На Белых Олимпиадах периода 1994 – 2010 годов спортсмены 12 стран завоевали более десяти золотых медалей (подсчет относительно комплектов). Увы, но вследствие ванкуверского фиаско Россия откатилась на пятое место. Теперь мы проигрываем не только немцам и норвежцам, завоевавших за это время 54 и 44 награды высшего достоинства соответственно, но и американцам с канадцами. У "звездно-полосатых" 40 золотых медалей, а у спортсменов страны Кленового листа – 37. У нас, напомним, пока 36. Далее следуют сборные Австрии и Южной Кореи (по 21), Италии и Швейцарии (по 19), Нидерландов – 15, Швеции – 14 и Франции – 11.

Отдельная тема – Хоккей

Понятное дело, каждый раз мы ждем триумфа от наших хоккеистов. Этим видом спорта россияне владеют прекрасно. И то, что мы верим в олимпийский успех, – правильно. Возможность выиграть сочинское золото у ледовой дружины Зинэтулы Билялетдинова есть. К примеру, не имеющие пристрастий букмекеры рассматривают россиян в качестве главного фаворита. За ставку на наш успех предлагается выплата с коэффициентом три, в то время на победу канадцев он чуть выше – 3,1.

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако, оставив "идеологам" и непримиримым фанатам их личное мнение, давайте обратимся к действительно имеющим значение фактам. В Сочи нам предстоит увидеть 12-й в истории хоккейный турнир, в котором все участники будут представлены действительно сильнейшими составами национальных команд. Ранее свидетелями подобных соревнований мы были 11 раз. Это "Кубки Канады", а затем пришедшие им на смену "Кубки Мира" 1976, 1981, 1984, 1987, 1991, 1996 и 2004 годов, а также олимпийские турниры 1998, 2002, 2006 и 2010. Беспристрастная статистика гласит, что в семи случаях главный приз выигрывался именно родоначальниками хоккея, и лишь по одному разу успех праздновали сборные СССР (КК-1981), США (КМ-1996), Чехии (ЗОИ-1998) и Швеции (ЗОИ-2006).

Иными словами, можно сколько угодно хвалиться победами на чемпионатах мира и Олимпийских играх, проводившихся до 1998 года, а также другими трофеями, выигранными советскими и российскими мастерами в соревнованиях, где те же канадцы выступали явно не главными своими силами или не выступали вовсе. Практической пользы относительно повышения шансов на победу в Сочи от них не будет никакой. Ибо это турнир совершенно иной категории, где, как показывает практика, наши хоккеисты пока не в состоянии не то, чтобы встать в один ряд со сборной Канады, но и приблизиться к ней в ближайшее время. Впрочем, в Сочи у нас будут весомые козыри – родные стены и отменная поддержка болельщиков. И это наряду с мастерством наших спортсменов, которое у них, безусловно, есть, вполне может склонить чашу весов в пользу сборной России.

Андрей Ярков