Александр Лесун – о Рио, российском футболе и фехтовании с "колясочниками"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро россиянин Александр Лесун не только завоевал золотую медаль в соревнованиях по современному пятиборью, но и установил новый олимпийский рекорд. Корреспондент сетевого издания m24.ru поговорил с чемпионом Игр и узнал о его мыслях перед "золотым" финалом, желании выступить на Олимпиаде в Токио, российском футболе и о том, почему в пятиборье нет дураков.

– Начну с вопроса про сам город. Про Рио было много слухов – от плавающих диванов до ограблений. А каким вам лично запомнился Рио? Если, конечно, было время, чтобы его посмотреть.

– Сейчас на Олимпийских играх времени не было. Но этот город я люблю, мы очень много туда ездили, неоднократно там бывали. Никаких претензий, мне там очень нравится. У знакомых были ограбления, у меня – нет. И слава богу, что все так обошлось.

– То есть никаких историй курьезных тоже не происходило?

– Никаких. Вообще никаких. Кроме океана, моря, лесов больше ничего не запомнилось.

– В целом, какое отношение к россиянам было?

– Все хорошо. На самом деле никакого намека на давление не почувствовал. Другие спортсмены тоже нормально относились. Все здорово было.

– Еще до старта Олимпийских игр вы были главным претендентом на золото. Вы завоевали серебряную медаль на чемпионате мира. Но на самих Играх не давила память о Лондоне? (На ОИ-2012 Лесун перед последним видом пятиборья боролся за бронзовую медаль, но в итоге стал четвертым (прим. ред.)

– Она скорее помогала. Лондон – это опыт большой. Поэтому это помогало не чувствовать себя неготовым морально. Скажем так, это помогало на каждом этапе ощущать психологически себя более сильным.

– Вы как-то говорили, что существует такая почти традиция: чемпион мира не выигрывает Олимпиаду. Почему так происходит?

Фото: m24.ru/Александр Авилов

– Это не моя традиция, это традиция всего пятиборья. У нас не было чемпионов мира с олимпийскими чемпионами в один год. Никогда.

– Есть много факторов. Во-первых, психологический. Человек, когда выигрывает чемпионат мира, он на Олимпиаду едет только побеждать. И это иногда ему мешает. Второй фактор – люди по-другому к тебе относятся. Сразу идет более жесткая борьба. Плюс еще уровень везения. На чемпионате мира может подфартить – с лошадью или еще как. А на Олимпийских играх – не факт. Существует такое, не знаю, как описать. Пятиборье уже не раз менялось за все эти годы. Но все равно не было чемпиона мира и олимпийского чемпиона в один год.

– Вас уже много раз спрашивали, не хотите ли вы выступить в чистом фехтовании. А все-таки, есть уже какие-то конкретные предложения от федерации?

– Конечно, нет. Там же есть система отбора, которую нужно пройти. Если смотреть на все это дело глобально, то сначала нужно подготовиться и пройти по тому же пути, что и все – сначала отобраться, а потом уже все остальное. Естественно, что я не могу занять место любого из атлетов, которые занимаются фехтованием – это понятно. Надо идти, начиная от самого малого к самым высоким турнирам.

– Но желание есть? Помню, вы говорили, что хотели попробовать себя в командном зачете.

– Хотел бы, но вы понимаете, очень много "но". И я не хочу забрасывать при этом пятиборье. Я думаю, что пока будет очень сложно. Повторюсь, не хочу занимать место кого-то из атлетов-фехтовальщиков, потому что явно он заслуживает это больше. У них хорошая система отбора. Надо пробовать, надо смотреть. Я хочу попробовать на первенстве России выступить и посмотреть, как это. А дальше там уже будет видно.

– Что произошло в финале с вашей лошадью?

Фото: Zuma/TASS/Fei Maohua

– Она заболела. У нее была высокая температура и повышенное сердцебиение. Слава богу, сработал мой тренер Алексей Хапланов. Он все это дело увидел, и с помощью ветеринарного врача мы ее смогли заменить. Все в пределах правил, но были такие моменты, что нужно было находить эти правила. Так что хорошо, Хапланов владеет всем этим делом. Хотя тоже заменили не на простую лошадь. Она вставала, не хотела прыгать. Но это все-таки было лучше, чем поездка на больной лошади.

– То есть по регламенту лошадь нельзя было просто так заменить?

– Можно было заменить. Но опять же, вот есть регламент: пункт один, пункт два и так далее. И в каждом есть подпункты. И в один из подпунктов эта ситуация вписывалась. Поэтому все делалось по правилам, но нужно очень хорошо знать эти правила.

– В недавнем интервью вы рассказали, что при отборе на юниорский чемпионат мира по фехтованию от Белоруссии вас не взяли и вы пошли фехтовать с "колясочниками". Как так получилось?

– Не то, чтобы меня не взяли. Меня там просто не хотели видеть. А с "колясочниками" просто так сложилось, хотелось попробовать что-то новое.

– Не хотели бы попробовать себя в отдельных направлениях пятиборья?

– Может быть, стрельба. Но это, опять же, не совсем мое. Поэтому кроме фехтования что-то вряд ли хотел бы попробовать. Может, конь еще, но все это очень долго и не так мне нравится, как фехтовальный процесс.

– А если вообще брать какие-то другие виды спорта?

– В футбол хотел бы попробовать. За такие деньги с удовольствием поиграл бы.

– Как вообще к российской сборной относитесь?

– Я вообще не к сборной отношусь, а ко всему российскому футболу. Мне очень жаль, что люди, за спиной которых такое богатое футбольное прошлое, не могут поддержать эти традиции. Не знаю, с чем это связано, я очень далек от этого. Но просто сам факт.

Фото: Zuma/TASS/Fei Maohua

– А не хотели бы попробовать себя в чем-то совсем другом? Насколько я знаю, вы в юности занимались музыкой.

– Это нужно заниматься, опять же, с шести-семи лет, чтобы это было что-то серьезное. Все, что у меня есть музыкального – это все "рыпания" на уровне играющих на вокзале мужчин и женщин. Я не смогу. У меня не хватает ни опыта, ни знаний, ни умений.

– Постепенно пятиборье пытаются сделать более зрелищным. Но можно ли далее сокращать какие-то дисциплины в угоду картинке и каким образом вы это видите как спортсмен?

– Выступать будет сложнее, если укоротят. А вообще это возможно. Я думаю, что есть для этого некоторые моменты. Нужно, например, делать меньше участников финала. Но мне кажется, что зрелищность от этого не повысится. В Бразилии было все великолепно. Паузы заменялись камерами, где люди целовались, показывали мускулы, играли на барабанах. Было на самом деле здорово и весело. Я думаю, что нужно искать где-то в этом направлении. Заменять паузы каким-то экшеном и шоу.

– А как молодых людей в пятиборье привлекать? Если не зрелищностью, то как?

– Во-первых, это разноплановый вид спорта. Это гармоническое развитие и в плане духовности, и физики. У нас дураков в спорте нет – они не удерживаются. Поэтому смотрите на нас и отдавайте детей в школы. Я только так это вижу. Сейчас пошли программы внедрения пятиборья в казаческие школы. Я знаю, что в какие-то военные структуры это дело внедряется. Президент Федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов все великолепно делает по популяризации нашего вида спорта. Но я сам настолько от этого далек. Моя задача – разговаривать с вами, зарабатывать медали – вот максимально, как я могу популяризировать пятиборье. Потому что все остальные вопросы – это уже к функционерам.

– На Олимпийских играх в Токио вам будет уже 32 года. Как вы думаете, получится ли выступить на достойном уровне?

– Желание есть. А там уже посмотрим. Тут, опять же, много связующих факторов должно сыграть: здоровье, удача, насколько будут сильны или слабы конкуренты. Но по крайней мере желание выступить огромное.