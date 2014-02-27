Призеров Олимпиады наградили дорогими автомобилями

Олимпийским призерам подарили по Mercedes

В четверг состоялось награждение призеров Олимпийских игр. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады ключи от дорогих автомобилей, сообщает телеканал "Москва 24".

Золотым медалистам достались машины стоимостью от 5 миллионов 300 тысяч рублей. Церемония прошла на Васильевском спуске, где поставили специальный шатер, около которого выставили 45 внедорожников Mercedes.

Обладатели золотых медалей получили внедорожники класса GL, серебряные призеры - автомобили класса ML стоимостью от 3 миллионов рублей, а бронзовые медалисты - машины класса GLK, цена на которые начинается от 2 миллионов 150 тысяч рублей.

"Обязательно буду ездить на этом автомобиле, очень рад, что он белый, а то в семье все черные. Я вообще думаю, что эта машина мне на всю жизнь", - заявил олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко.

Отметим, что эта церемония проходит после каждой Олимпиады. После Игр 2008 года в Пекине призеров Олимпиады наградили автомобилями BMW, а медалистов Игр в Ванкувере и Лондоне на родине ждали машины Audi.

На Играх в Сочи российские спортсмены выиграли 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Россия заняла первое место в общем медальном зачете.