На Олимпиаде в Сочи выступят 223 спортсмена из России

Объявлен окончательный состав сборной России на Олимпийских играх-2014

Министр спорта России Виталий Мутко подвел итоги этапа дозаявок спортсменов на Олимпиаду, который завершился 23 января. На Игры в Сочи поедут 223 спортсмена из России.

Мутко подчеркнул, что состав формировался на основании принципов, утвержденных Министерством спорта, сообщает телеканал "Москва 24".

Особые сложности вызвало комплектование российских сборных по биатлону и фигурному катанию. По словам Мутко, возглавляемому им министерству пришлось вмешиваться в процесс и "вести дискуссии".

63 процента спортсменов из числа тех, кто поедет на Игры в составе национальной команды России, ранее не принимали участия в Олимпиадах.

Состав сборной России на Олимпийские игры в Сочи будет официально утвержден в четверг на заседании исполкома Олимпийского комитета России и коллегии Минспорта.

Ранее Мутко заявил, что готов покинуть свой пост в случае провального выступления российских спортсменов на Олимпиаде.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Квалификационные соревнования в отдельных видах спорта начнутся еще до церемонии открытия - 6 января. В Сочи будет разыграно 98 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.