Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2014, 19:25

Спорт

Российские конькобежки выиграли бронзу в командной гонке

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские конькобежки Ольга Граф, Екатерина Лобышева и Юлия Скокова выиграли бронзовую награду Олимпиады в Сочи в командной гонке.

В забеге за третье место россиянки опередили японок на 2,84 секунды.

Эта медаль стала для российских конькобежек третьей на Играх в Сочи. Ранее Ольга Граф выиграла бронзу на дистанции 3000 метров, а Ольга Фаткулина показала второй результат на 500-метровке.

Обладательницами золота стали представительницы Нидерландов. В финале они обогнали польских спортсменок, установив новый олимпийский рекорд - 2 минуты и 58,05 секунды.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 конькобежный спорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика