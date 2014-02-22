Российские конькобежки выиграли бронзу в командной гонке

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские конькобежки Ольга Граф, Екатерина Лобышева и Юлия Скокова выиграли бронзовую награду Олимпиады в Сочи в командной гонке.

В забеге за третье место россиянки опередили японок на 2,84 секунды.

Эта медаль стала для российских конькобежек третьей на Играх в Сочи. Ранее Ольга Граф выиграла бронзу на дистанции 3000 метров, а Ольга Фаткулина показала второй результат на 500-метровке.

Обладательницами золота стали представительницы Нидерландов. В финале они обогнали польских спортсменок, установив новый олимпийский рекорд - 2 минуты и 58,05 секунды.