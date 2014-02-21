"На авось": причины поражения хоккейной сборной России

Фото: ИТАР-ТАСС

О причинах неудачной игры сборной России по хоккею на Олимпиаде в Сочи и игре на "авось", рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

Сборная России по хоккею проиграла и вылетела с Олимпиады, уступив в самом начале пути, которой для этой команды должен был стать золотым, но не стал. Как итог – огромное разочарование…

Нельзя сказать, что наша сборная позавчера проиграла случайно. Конечно, можно все списать на ошибки защитников, которые позволяли себя обыгрывать и удалялись в неподходящий момент. Можно сказать, что не угадали и с выбором вратаря, хотя Варламов старался и, в общем-то, не виноват ни в одной из трех пропущенных шайб, скорее, просто не выручил.

Самое печальное в этой ситуации то, что наша сборная на этом турнире так и не нашла свою игру. По сути более-менее нормальное впечатление россияне оставили в групповом матче против США, а кроме этой игры на олимпийском хоккейном турнире наша сборная так и не порадовала своих поклонников. Со Словакией и Норвегией наши хоккеисты не играли, а мучились, и поражение от Финляндии стало закономерным продолжением того, что мы увидели раньше.

Уступили мы сильному сопернику, но при этом финнов ни в коем случае нельзя называть законодателями мод в мировом хоккее и реальным фаворитом Игр. Против нас действовала хорошо обученная, физически сильная и тактически грамотная команда, которая смогла воспользоваться нашими ошибками. Перед матчем с Россией Финляндия потеряла 3 основных центрфорвардов, и вот такой команде мы проиграли практически без шансов. Есть над чем задуматься.

Стоит ли во всем обвинить тренерский штаб? В спортивном мире есть поговорка "выигрывает команда, проигрывает тренер", но я не думаю, что в нашем случае все настолько однозначно. Да, наш тренерский штаб не угадал с основным вратарем на решающий матч, не смог наладить игру в большинстве и не придумал, как использовать Малкина и Овечкина так, чтобы они хоть чуть-чуть были похожи на самих себя.

Легче всего в данной ситуации просто взять и свалить все на тренерский штаб, хотя поиск "крайнего" остается нашей традицией, но пора уже понять, что дело не только в ошибках, которые были допущены тренерами при подготовке к Олимпиаде и непосредственно по ходу турнира. Например, ситуация с Овечкиным, который так и не смог заиграть в звене Малкина. Говорят, что его нужно было перевести в другое звено. К кому? Дацюк неплохо играл с Ковальчуком и Радуловым. К Анисимову? Так он вообще ничего не показал, сыграв на очень низком уровне. У многих есть вопросы к защитникам, но в Сочи приехали все лучшие. Часто звучит мнения, что лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин мог бы усилить команду. Допускаю, но вряд ли бы его включение в состав что-то кардинально изменило.

Фото: ИТАР-ТАСС

Выбора хоккеистов у российской сборной попросту нет. Те же финны смогли заменить травмированных игроков из НХЛ, и при этом ничего не потеряли. Смогли бы это сделать мы, если бы у наших ведущих игроков были травмы? Вряд ли, у нас каждый игрок на вес золота, но даже при всем этом чуть ли не половина наших лучших хоккеистов не соответствует уровню, который должен быть у команды-фаворита Олимпиады. Можно и нужно смело говорить о том, что российский хоккей пребывает в системном кризисе, который начался не вчера и закончится не завтра. А поражения сродни вчерашнему и тому, что было в Ванкувере 4 года назад при таком положении вещей будут случаться постоянно.

Про развал нашего детско-юношеского хоккея не говорит только президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Наверное, потому что его ведомство и отвечает за этот сегмент. О том, что в КХЛ слишком много клубов, слишком низкий уровень игры и у российских игроков практически отсутствует конкуренция тоже говорят все, но разговоры так и остаются разговорами. Весь этот клубок проблем находит свое отражение в результатах главной команды, как это было вчера.

Мы все болели за нашу хоккейную сборную, желали ей победы, но при этом в том уголке мозга, который отвечает за разумное восприятие действительности крепко сидела мысль, не станет ли успешное выступление российской национальной команды в Сочи лишним препятствием на пути развития нашего хоккея, своеобразной "пирровой победой"?

Поражение получилось досадным и очень громким, на глазах миллионов болельщиков, президента страны наша сборная вылетела на ранней стадии, и теперь точно последуют выводы, которые должны повлечь за собой конкретные действия. Остаётся надеяться, что это не будут поиски "крайнего", а в нашем хоккее наконец-то начнется работа по исправлению ситуации.

В противном случае, мы от сезона к сезону будем надеяться на авось и на то, что вот-вот и все будет хорошо, а на выходе будет результаты сродни тому, что мы получили вечером 19 февраля на льду дворца спорта "Большой" в Сочи. Это закон жизни. Рассчитывая на авось, глупо рассчитывать на победы.

Евгений Сафонов