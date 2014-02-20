Российская фигуристка Аделина Сотникова выиграла золото на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС
Российская фигуристка Аделина Сотникова выиграла золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи. По итогам короткой и произвольной программ Сотникова получила 224,59 балла.
Второе место заняла фигуристка из Южной Кореи Ким Ю На, набравшая 219,11 балла. Бронзовая награда досталась итальянке Каролине Костнер (216,73).
Олимпийская чемпионка в командных соревнования Юлия Липницкая получила от судей 200,57 балла и заняла пятое место.
Отметим, что россиянки ранее не завоевывали золото Олимпиады в женском фигурном катании. Таким образом, Сотникова стала своеобразным первопроходцем.
Более того, завоевать золото в "одиночке" не удавалось даже советским фигуристкам.