Российская фигуристка Аделина Сотникова выиграла золото на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская фигуристка Аделина Сотникова выиграла золотую медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Сочи. По итогам короткой и произвольной программ Сотникова получила 224,59 балла.

Второе место заняла фигуристка из Южной Кореи Ким Ю На, набравшая 219,11 балла. Бронзовая награда досталась итальянке Каролине Костнер (216,73).

Олимпийская чемпионка в командных соревнования Юлия Липницкая получила от судей 200,57 балла и заняла пятое место.

Отметим, что россиянки ранее не завоевывали золото Олимпиады в женском фигурном катании. Таким образом, Сотникова стала своеобразным первопроходцем.

Более того, завоевать золото в "одиночке" не удавалось даже советским фигуристкам.