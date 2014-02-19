Хоккейная сборная России в Сочи: момент истины

Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов анализирует победную для хоккейной сборной России игру против Норвегии, которая вывела россиян в четвертьфинал Олимпийских игр в Сочи, а также рассуждает о предстоящей уже сегодня ледовой битве с грозным соперником - командой Финляндии.

С Норвегией мы справились. Конечно, никто не скажет, что аутсайдер был обыгран на одном коньке, но при этом и говорить, что наша команда испытала серьезные трудности, тоже нельзя. Да был безликий первый период, после которого свистел "Большой" и сборную России не ругал только ленивый, но затем были заброшены две шайбы и матч был доведен до победы.

Еще после игры с США мы писали о том, что сборной России не помешает квалификационный матч, который, по идее, мог помочь нашей сборной решить имеющиеся игровые трудности. Тем более, что игра со словаками еще раз подтвердила, что вопросы в своем количестве намного превосходят ответы. В квалификации с Норвегией, которая в своей группе выглядела беспомощно, мы хотели получить эти ответы. Стала ли от этой тренировки игра сборной России лучше? Вопрос.

Пока что не радует второе звено, которое, по своему потенциалу, превосходит даже первое. Никто не будет спорить, что Малкин и Овечкин – классные игроки, если, не лучшие в мире, но объединенные в ударную связку на Олимпиаде в Сочи пока что не похожи на себя. После очередного невыразительного выступления тройки в матче со Словакией Билялетдинов решился на перестановки. Инертного Семина заменил Попов, который блестяще взаимодействовал с Малкиным на ЧМ-2012, но нельзя сказать, что это что-то поменяло. Пока что два медведя в одной берлоге явно не уживаются. И это очень серьезная проблема, ведь эта связка – чуть ли не главная наша надежда в нападении.



Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одна проблема – большинство. Пока что можно говорить о том, что сборная России не умеет реализовывать лишнего игрока. О том, что это наша горькая правда, говорит все. И количество заброшенных шайб (2 из 15 попыток), и малое число бросков в створ, и нечеткий рисунок игры. Овечкин на синей линии не эффективен, но главный тренер его ставит туда с непонятным упрямством. Малкин тоже пока не оправдывает ожиданий, но с переходом в его бригаду большинства Кулемина, Евгений перешел на правый край, что для него более привычно. Не думаю, что за сутки что-то можно кардинально изменить, но менять надо. Реализация лишнего – компонент в матчах на вылет очень важный.

Но не будем только о проблемах. У кого, в конце концов, их нет. В матче с Норвегией прекрасно себя проявило звено Дацюка, которое становится первым не только по порядку выхода на лед, но и по вкладу, вносимому в итоговый результат. С норвежцами они фактически сделали результат. А ведь совсем недавно только ленивый не упрекал того же Ковальчука в том, что он, вернувшись в КХЛ, снизил требования к себе. Не меньше упреков звучало и в адрес Радулова. В Сочи эти парни играют так, что критики приумолкли. Но и им есть куда прибавлять. Хотя бы при пресловутой игре в численном большинстве.

Но что у нас не отнять, так это хороших вратарей. Да, в первом матче против Словении Семен Варламов пропустил две шайбы при не самом большом количестве бросков в створ его ворот, но в игре со словаками он доказал, что не Сергеем Бобровским жива наша вратарская линия. Кто сыграет против финнов – теперь большой-большой вопрос для тренерского штаба. Если смотреть, что называется, по умолчанию, то выбор большинства болельщиков, бесспорно, падет на Бобровского, выдавшего отличный матч против США. Но и Варламов готов сыграть и вывести Россию в полуфинал. Выбор за Билялетдиновым, но эта проблема для него, скорее, приятная.

Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

С Финляндией нельзя играть чересчур открыто. Представители страны Суоми быстры, физически выносливы и готовы терпеть, ровно столько, сколько это потребуется. В решающей групповой игре с канадцами они выстояли при стартовом штурме "кленовых листьев", пропустив лишь одну шайбу, не рассыпались, сравняли счет и довели дело до овертайма. К тому же мы помним, как лихо пыталась сыграть наша сборная против финнов на московском чемпионате мира в 2007-м году и каким досадным поражением все это обернулось. Поэтому здесь тактика Билялетдинова, который предпочитает оборонительный хоккей, должна сыграть за нас.

Сегодня нужно сыграть надежно и цепко, помня о том, что отступать некуда, но при этом не стремится "спасать Россию" в одиночку. В игре на вылет против серьезного соперника может победить только настоящая Команда. Миллионы российских болельщиков верят, что сегодня против финнов сыграют не Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк и другие, а единая команда, сборная России.

Евгений Сафонов