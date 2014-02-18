Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 17:37

Трое россиян прошли квалификацию соревнований по шорт-треку

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое россиян преодолели барьер квалификационных соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров. Виктор Ан, Владимир Григорьев и Семен Елистратов примут участие в финальной части состязаний.

Ан занял первое место, а Григорьев и Елистратов финишировали вторыми в своих забегах.

Отметим, что в финальную часть не смог пробиться канадец Шарль Амлен, который завоевал золото на дистанции 1500 метров - он упал при прохождении дистанции.

Финал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров состоится 21 февраля.

