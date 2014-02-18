Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 15:35

Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку выиграла эстафету в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку выиграла золотую медаль на Олимпиаде в эстафете на 3000 метров. Они прошли дистанцию за 4 минуты 09,698 секунды.

Второе место завоевали канадки (4.10,641), бронзовые награды достались итальянской команде (4.14,014). Отметим, что вторыми на финише стали китайские спортсменки, но их дисквалифицировали за столкновение с итальянками.

Что касается россиянок, то команда в составе Ольги Беляковой, Татьяны Бородулиной, Софьи Просвирновой и Валерии Резник заняла первое место в утешительном финале и в итоговой таблице оказалась на четвертой позиции.

Олимпиада-2014 шорт-трек

