Мэром олимпийской деревни в Сочи станет Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: ИТАР-ТАСС

Двукратная олимпийская чемпиока по прыжкам с шестом Елена Исинбаева станет мэром олимпийской деревни в Сочи. Знаменитая спортсменка будет возглавлять прибрежную деревню.

"Мы выбрали Елену Исинбаеву мэром прибрежной деревни. Позднее мы объявим, кто будет мэром горной", - сообщил "Р-Спорт" глава оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрий Чернышенко.

Также Чернышенко отметил, что на территории Олимпийского парка будут созданы представительства всех регионов России.

"Это будет похоже на ВДНХ на территории парка, где регионы смогут показать, чем они гордятся - историческое и культурное наследие и современные достижения экономики и культуры", - сказал глава оргкомитета.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи.