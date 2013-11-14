На Манежной площади откроется Дом олимпийской команды России

Фото: ИТАР-ТАСС

Дом олимпийской команды России откроется на Манежной площади в Москве. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, он будет работать два дня - 16 и 17 ноября.

В Доме откроют уникальную экспозицию, посвященную зимним видам спорта, а также спортсменам, которые будут представлять Россию на Играх в Сочи.

Отмечается, что в каждом городе, где устанавливается Дом, посетители могут встретиться с российскими олимпийцами и получить их автографы, а также принять участие в конкурсах и викторинах. Кроме того, в Доме олимпийской команды с помощью 3D-очков можно "спуститься" по горнолыжному склону, "прыгнуть" с трамплина или "проехать" по санно-бобслейной трассе.

Для посетителей Дом откроется 16 ноября в 13.00 и будет работать до 22.00, а 17 ноября - с 10.00 до 22.00.

Дом Олимпийской команды России уже побывал в Санкт-Петербурге, Твери, Рязани, Мурманске, Ярославле, Петрозаводске и Ханты-Мансийске, где в общей сложности в нем побывали более ста тысяч болельщиков.