Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2014, 19:25

Спорт

Россиянки Сливец и Корсунова вышли в финал соревнований по фристайлу

Ассоль Сливец. Фото: ИТАР-ТАСС

Две россиянки - Ассоль Сливец и Вероника Корсунова - вышли в финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Сочи. Призеры определятся вечером 14 февраля.

Сливец пробилась в финал напрямую, заняв шестое место в первой квалификации с результатом 78,40 балла.

Корсуновой потребовалась дополнительная квалификация, в которой она набрала 81,58 балла и вышла в финал с четвертого места.

Еще одна россиянка Александра Орлова досрочно завершила выступление. Она оказалась на четырнадцатом месте по итогам второго старта.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 фристайл

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика