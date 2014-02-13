Россиянин Гараничев выиграл бронзу в индивидуальной гонке по биатлону

Евгений Гараничев. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский биатлонист Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке на 20 километров на Олимпиаде в Сочи. Он допустил один промах на втором огневом рубеже.

Победу одержал Мартен Фуркад, для которого эта золотая медаль стала уже второй на Олимпиаде в Сочи. До этого француз завоевал золото в гонке преследования.

Вторым неожиданно стал немец Эрик Лессер, который чисто прошел все четыре огневых рубежа, но много проиграл ходом Фуркаду. Гараничев расположился на третьей позиции с одним промахом. Отметим, что если бы Евгений не промахнулся на второй стрельбе, то выиграл бы гонку с довольно большим преимуществом над Фуркадом и Лессером.

Что касается других россиян - то гонка у них не получилась. Александр Логинов занял тридцатое место, Евгений Устюгов стал 38-м, а Алексей Волков - 64-м.

Для мужской сборной России по биатлону эта награда стала второй на Олимпиаде в Сочи. Напомним, Антон Шипулин выиграл бронзу в спринте. В индивидуальной гонке он и Дмитрий Малышко участия не принимали.