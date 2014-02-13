Китаянка Ли Цзянжоу выиграла золото в шорт-треке

Фото: ИТАР-ТАСС

Китаянка Ли Цзянжоу выиграла олимпийское золото в спринтерском забеге в шорт-треке на Олимпиаде в Сочи. Медаль досталась китаянке фактически без борьбы из-за падений претенденток на победу.

Незадолго до финиша китаянка шла на последнем месте и не имела фактически никаких шансов вмешаться в распределение мест на пьедестале, но ей помог случай. Шедшая третьей британка Элик Кристи упала и сбила боровшихся за победу итальянку Арианну Фонтану и кореянку Пак Сын-Хи.

В итоге Цзянжоу без борьбы заняла первое место, второй к финишу приехала Фонтана, а кореянка заняла третье место. Британка была дисквалифицирована.

Отметим, что корейские шорт-трекисты на Олимпиаде в Сочи не сумели выиграть пока ни одного золота. Причиной тому стали многочисленные падения участников сборной во время прохождения дистанций.