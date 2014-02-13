Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Словенией

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС
Стал известен окончательный состав сборной России по хоккею на стартовый матч Олимпиады в Сочи со сборной Словении, сообщает Чемпионат.ком.
Состав сборной России:
Андрей Марков - Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук - Павел Дацюк - Александр Радулов;
Алексей Емелин - Евгений Медведев, Александр Овечкин - Евгений Малкин - Александр Семин;
Федор Тютин - Илья Никулин, Николай Кулемин - Артем Анисимов - Владимир Тарасенко;
Антон Белов - Никита Никитин, Александр Попов - Алексей Терещенко - Валерий Ничушкин.
Место в воротах займет Семен Варламов, запасным вратарем заявлен Сергей Бобровский. В состав не попали голкипер Александр Еременко и форварды Виктор Тихонов и Александр Свитов.
Матч сборных России и Словении пройдет сегодня, 13 февраля. Начало игры в 16.30.