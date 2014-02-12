Волосожар и Траньков завоевали золото в парном катании

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков завоевала золото Олимпиады в парном катании. Другие россияне - Ксения Столбова и Федор Климов - выиграли серебро.

Волосожар и Траньков допустили всего одну помарку в выступлении, на которую судьи не обратили внимания. Выступление российской пары получилось настолько впечатляющим, что судьба золотых медалей была фактически ясна еще до выставления оценок. А когда судьи распределили баллы, то оказалось, что фигуристы набрали 236,86 балла в сумме - результат, который крайне сложно повторить.

На втором месте после короткой программы шла немецкая пара Алена Савченко/Робин Шолковы, но они откровенно провалили произвольное выступление. По разу упал каждый из фигуристов, и в итоге немцам пришлось довольствоваться третьим местом.

Этим воспользовались Ксения Столбова и Федор Климов, которые откатали выдающуюся программу, что называется "без сучка и задоринки". Удачное выступление позволило россиянам опередить немецкую пару на два балла и стать серебряными призерами Олимпиады.

Еще один российский дуэт - Вера Базарова/Юрий Ларионов - расположился на шестой позиции.

Таким образом, в копилке сборной России стало две золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. В общем зачете наша национальная команда поднялась на седьмую строчку. Лидирует Германия, у которой шесть золотых наград.