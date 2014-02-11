Дацюк сыграет в первом матче сборной России по хоккею на Олимпиаде

Павел Дацюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил, что примет участие в первом матче команды на Олимпиаде в Сочи, сообщает "Р-Спорт".

Хоккеист отметил, что полностью восстановился и готов сыграть против сборной Словении 13 февраля.

Напомним, что 10 февраля Дацюк пропустил тренировку команды, поскольку главный тренер Зинэтула Билялетдинов дал форварду отдых. Однако нападающий "Детройта" принял участие в утренней тренировке во вторник.

Российская сборная тренировалась в следующих сочетаниях:

вратари: Семен Варламов, Сергей Бобровский, Александр Еременко;

защитники: Антон Белов - Никита Никитин; Алексей Емелин - Евгений Медведев; Вячеслав Войнов - Андрей Марков; Федор Тютин - Илья Никулин.

нападающие: Александр Семин - Евгений Малкин - Александр Овечкин; Александр Радулов - Павел Дацюк - Илья Ковальчук; Виктор Тихонов - Алексей Терещенко - Александр Попов; Николай Кулемин - Артем Анисимов - Владимир Тарасенко; Александр Свитов, Валерий Ничушкин.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд стартует 12 февраля, финальная встреча состоится 23 февраля. Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 13 февраля с командой Словении, 15 февраля сыграет со сборной США, а 16 февраля со Словакией.