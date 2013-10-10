Столица передала Олимпийский огонь в Подмосковье

В Московской области стартовала эстафета Олимпийского огня, сообщает телеканал "Москва 24".

Сегодня Олимпийский огонь ждут в Коломне, Одинцово, Архангельском, Красногорске и Дмитрове. Нести его будут педагоги, врачи, спасатели, спортсмены, космонавты, а также пенсионеры. В городах, встречающих олимпийский факел, будут проводиться праздники, концерты.

Огонь зимних Олимпийских игр в Сочи накануне завершил турне по Москве. Вчера его в специальных лампадах подняли над столицей - на Останкинскую телебашню, а затем спустили в метро. Также огонь побывал в спортивном комплексе "Олимпийский", в больницах и школах города.

Старт московскому этапу эстафеты бал дан утром 7 октября на Васильевском спуске, куда факел принесли с Красной площади, где накануне состоялись первые забеги. Зажег его Сергей Собянин. Первым факелоносцем стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, за ней эстафету подхватила чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

"Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.