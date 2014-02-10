Голландцы завоевали сразу три медали в конькобежном спринте

Михель Мюлдер. Фото: ИТАР-ТАСС

Голландские спортсмены вновь оккупировали весь пьедестал в мужских соревнованиях конькобежцев. Россияне не смогли побороться за медали и расположились далеко за чертой призеров.

В беге на 500 метров первое место занял представитель Нидерландов Михел Мюлдер, серебро досталось Яну Смекенсу, а бронза - Роналду Мюлдеру.

Лучший из россиян - Денис Коваль - занял 13-е место, Алексей Юсин стал 16-м, Артем Кузнецов - 19-м, а Павел Лобков - 23-м.

Все россияне потеряли шансы побороться за медаль уже после первой попытки. Никто из наших спортсменов не смог "выбежать" из 35 секунд.

Отметим, что голландцы уже второй раз оккупируют весь пьедестал в конькобежном спорте. До этого аналогичная ситуация произошла в соревнованиях на дистанции 5000 метров у мужчин.