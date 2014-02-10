Павел Дацюк пропустил тренировку сборной России по хоккею

Павел Дацюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк пропустил тренировку команды в Сочи. Его участие в олимпийском хоккейном турнире остается под вопросом.

Напомним, Павел Дацюк получил травму в одном из матчей Национальной хоккейной лиги. Несмотря на повреждение, тренерский штаб сборной России включил форварда в заявку на Игры.

До сих пор неясно, сможет ли Дацюк помочь национальной команде на Олимпиаде.

Первый матч на Играх хоккейная сборная России проведет 13 февраля против сборной Словении. Также в рамках группового этапа наши хоккеисты сыграют с американцами и словаками.

По итогам группового этапа определится соперник россиян по плей-офф.