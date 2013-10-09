Олимпийский огонь совершил экскурсию по столице

Олимпийский огонь доставили в одну из московских школ

В среду, 9 октября, завершивший московский этап эстафеты Олимпийский огонь "отправился" на экскурсию по городу. Он побывал в учебных заведениях и социальных объектах столицы.

Факел завезли в школу №534 и детский онкологический центр имени Рогачева. Кроме того, он "путешествовал" по Ленинградскому вокзалу и спорткомплексу "Олимпийский", "посетил" Останкинскую телебашню и даже "прокатился" на метро. Под землей Олимпийский огонь проехал одну остановку – от станции "Славянский бульвар" до "Парка Победы".

Напомним, что в московском этапе эстафеты Олимпийского огня за два дня приняли участие сотни человек. Они пронесли факел Олимпиады по столичным бульварам и набережным. Олимпийский огонь побывал и в здании МВД России: главный символ соревнований встретил министр внутренних дел России генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев.