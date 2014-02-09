Фигуристы принесли России первое золото Олимпиады в Сочи

Российские фигуристы выиграли "золото" в командных соревнованиях

Сборная Россия по фигурному катанию выиграла "золото" в командном турнире на Олимпийских играх в Сочи. Это стало известно во время произвольной программы в женском одиночном катании.

Официально победителем сборная России стала после проката Юлии Липницкой. Россиянка показала лучший результат, набрав 141.51 балла. В свою очередь, канадка Кейтлин Осмонд стала пятой.

В произвольной программе танцевальных пар россияне Елена Ильиных / Никита Кацалапов заняли третье место, набрав 103,48 балла. Победителем стал американский дуэт Мерил Дэвис / Чарли Уайт, установивший новый мировой рекорд. Американцы показали результат 114,34 балла, превзойдя свой же результат, установленный в декабре 2013 года - 113,69 балла.

Ранее в произвольной программе у мужчин Евгений Плющенко, заняв первое место, заработал для сборной России 10 очков. Канадец Кевин Рейнольд оказался на втором месте (9 баллов).

В итоговом зачете командного турнира Россия набрала 75 очков, Канада - 65, США - 60, Италия - 52, Япония - 51.