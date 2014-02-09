Форма поиска по сайту

09 февраля 2014, 12:58

Спорт

Австриец Маттиас Майер выиграл золото Олимпиады в скоростном спуске

Фото: ИТАР-ТАСС

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золотую медаль в скоростном спуске на Олимпийских играх в Сочи.

Майер показал результат 2 минуты 6,23 секунды. Он опередил на 0,06 секунды серебряного призера итальянца Кристофа Иннерхофера и на 0,10 – норвежца Хьетиля Янсруда. Отметим, что 23-летний Майер ни разу не побеждал на этапах Кубка мира, в его активе лишь два вторых места в супергиганте.

Фавориты соревнования норвежец Аксель Лунд Свиндал (2.06,52) и американец Боде Миллер (2.06,75) заняли четвертое и восьмое места соответственно.

Российский горнолыжник Александр Глебов расположился на 23-й строчке.

