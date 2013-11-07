Олимпийский факел вынесут в открытый космос

Опытные космонавты доставят олимпийский факел на МКС

Очередной этап путешествия олимпийского факела начался 7 октября: с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз" с одноименным космическим кораблем, который должен доставить факел на Международную космическую станцию. Символ Игр в Сочи увидит Землю с бескрайних просторов Вселенной и даже побывает в открытом космосе. О самых необычных местах, которые приходилось посетить олимпийскиому факелу, и о его нынешней "поездке" рассказывает M24.ru.

За всю длинную историю проведения эстафет олимпийского огня, факел ни разу не бывал в космосе. Он объездил все континенты, кроме Антарктиды, побывал на высоких горах и на глубинах морей, но вот с межпланетным пространством как-то не сложилось. Точнее, до сих пор не складывалось.

Фото: ИТАР-ТАСС

Причин тому немало. Первая и главная из них – деньги. Полет в космос – штука затратная, специально организовывать такое путешествие никто не будет, поэтому для осуществления плана нужны особые обстоятельства. России в этом плане несказанно повезло: удивительно удачно подвернулся под руку очередной запуск корабля с космодрома Байконур, который должен доставить космонавтов и астронавтов на МКС. К их дружной компании присоединился и главный символ олимпиады.

Остальные причины - чисто технического характера. Огонь, конечно, штука мифическая, овеянная всевозможными легендами, начиная от орла, который клевал печень Прометея, и заканчивая нашими предками, которые не умели разжигать огонь и поэтому не давали потухнуть единожды появившемуся языку пламени (этому посвящена замечательная книга "Борьба за огонь"). Но, несмотря на эти удивительные истории, огонь совершенно не горит в космосе. Там нет кислорода, а в вакууме пустого и холодного межзвездного пространства разжечь что-либо не смог бы даже сам Зевс. Еще одной проблемой является присутствие огня в космическом корабле. Любой инженер в ужасе схватился бы за голову, услышав о горящем факеле внутри "Союза". Поэтому от идеи вынести горящий факел в открытый космос пришлось отказаться. Впрочем, это не помешало отправить в космос факел. 9 ноября – его вынесут в открытый космос, после чего вернут на Землю.

Фото: ИТАР-ТАСС

Таким образом, эстафета олимпийского огня Игр в Сочи уже поставила несколько рекордов. Она и самая продолжительная, и факел в космосе побываел, и на Северный полюс огонь сплавал. Остается надеяться, что подвиги факела повторят на Играх наши спортсмены. Им будет даже немного попроще: в космос отправляться не придется, достаточно быстрее всех пробежать, красивее всех прыгнуть, лучше всех отстрелять, или забросить больше шайб, чем соперник.

Российская эстафета олимпийского огня вообще заставляет пристально следить за собой, хотя бы из-за количества уникальных и красивых мест, где побывает факел. 7 октября символ Игр побывал на Красной площади, исполнив мечту большинства туристов а дальше отправился в турне по городам, весям и космическим далям.

7 числа огонь еще грел сердца москвичей, а уже 25 октября он светил для обитателей полярной станции на Северном полюсе. За 18 дней символ Игр проделал путь в несколько тысяч километров, пересел на атомоход "50 лет Победы" и приплыл прямиком на полюс. Все путешествие заняло чуть больше 90 часов.

Фото: ИТАР-ТАСС

На этом список приключений, которые выпали на долю факела Игр, не заканчиваются. 7 ноября в 14.30 корабль пристыковался к МКС, и в ближайшие двое суток символу Игр предстоит ознакомиться с бытом интернационального братства покорителей космоса. Потом огню предстоит осветить тундру Норильска и сибирскую тайгу и спуститься на дно самого глубокого озера на Земле – Байкала. Факел пронесут по обоим берегам озера, после чего опустят под воду на глубину 1637 метров. Раньше олимпийский огонь уже бывал под водой – в 2000 году в Сиднее, но нынешнее погружение будет не в пример масштабнее.

Кроме того, факел отвезут в музей-заповедник "Кижи", алмазный карьер в Якутии, Авачинский вулкан на Камчатке. Повезло огню и в способах передвижения. Помимо пешего хода, он полетает на аэростате, прокатится на фуникулере и оленьей упряжке и даже посидит за "баранкой" комбайна.

За всю историю проведения эстафет олимпийского огня, он успел повидать немало. Так, в 1976 году пламя передали при помощи радиосигнала. В 2000 году перед проведением Олимпийских игр в Сиднее, водолазы проплыли с факелом около Большого Барьерного рифа. Через четыре года символ Игр побывал в Стоунхендже.

Олимпийские игры были впервые проведены в 1896 году, как воссоздание традиции, существовавшей в Древней Греции. Но первые Игры прошли без эстафеты олимпийского огня, которая впервые состоялась в 1936 году на состязаниях в Берлине.

Тогда огонь, зажженный в Олимпии, преодолел 3187 километров. Нынешние эстафеты не в пример длиннее, огонь преодолевает десятки тысяч километров. Рекорд пока принадлежит глобальной эстафете перед стартом Олимпийских игр в Пекине – 135000 километров.

Василий Макагонов