В Сочи началась церемония открытия зимних Олимпийских игр

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сочи на стадионе "Фишт" стартовала церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. За открытием первой "российской" зимней Олимпиады наблюдают 40 тысяч зрителей и миллионы телезрителей по всему миру.

Флаг России на торжественной церемонии понесет бобслеист Александр Зубков – один из главных претендентов на победу в состязаниях "четверок". Зубков принимал участие в трех Олимпиадах подряд и завоевал две медали: бронзу в Турине и серебро в Ванкувере.

Подробности церемонии держатся в секрете. По информации, которая появилась в некоторых СМИ, в ходе представления перед зрителями предстанут знаковые персонажи российской истории - Петр Первый, Екатерина Великая, Иоанн Грозный и другие.

Москвичи смотрят церемонию открытия Олимпийских игр в спорт-барах

В Олимпийских играх принимают участие около 2800 спортсменов из 88 стран мира. Россию представят 223 спортсмена, в том числе 59 москвичей. Всего будет разыграно 98 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах.

Некоторые из видов спорта на сочинской Олимпиаде представлены впервые в своей истории – это прыжки с трамплина у женщин, командные соревнования по фигурному катанию, эстафета в санном спорте, хафпайп во фристайле, смешанная эстафета в биатлоне, слоупстайл во фристайле и сноуборде, а также командный параллельный слалом в сноуборде.

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в Ванкувере церемония открытия была посвящена трагически погибшему грузинскому саночнику Нодару Кумариташвили. Спортсмен разбился во время предварительных заездов, которые прошли за день до открытия Олимпийских игр.

Билеты на соревнования Олимпиады можно приобрести как в кассах по прибытии в Сочи, так и на специальном портале. На данный момент в продаже остаются билеты на большинство состязаний Игр, кроме матчей хоккейной сборной России.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. Предварительные соревнования стартовали еще в четверг. С расписанием Игр можно ознакомиться на специальной вкладке.

Сетевое издание M24.ru составило медальный прогноз на выступление российских спортсменов на Олимпийских играх – предполагается, что россияне займут четвертую строчку в общем зачете с девятью золотыми наградами.