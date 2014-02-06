Регина Рахимова пробилась в финал олимпийских соревнований по могулу

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская фристайлистка Регина Рахимова напрямую вышла в финал соревнований в могуле на Олимпиаде в Сочи. В первом раунде квалификации Рахимова заняла 10-е место, набрав 20,48 балла.

Победительницей квалификации стала американка Ханна Кирни (23,05 балла). Второе и третье места заняли канадские сестры Клоэ Дюфур-Лапуант (22,64) и Жюстин Дюфур-Лапуант (22,28).

Еще трем россиянкам Елене Муратовой (18-е место), Марике Пертахия (19-е место) и Екатерине Столяровой (25-е место) придется принять участие во втором раунде квалификации, который состоится 8 февраля. Финальные заезды пройдут в тот же день.

В финале медали разыгрываются по следующей схеме: после первого заезда из 20 человек остается 12, после второго заезда - шесть, которые и определят медалистов в третьем заезде.